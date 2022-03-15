الصابئة المندائيون في ميسان يحييون “عيد الخليقة” بمشاركة المسلمين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. أحيا الصابئة المندائيون في محافظة ميسان وبمشاركة ابناء المحافظة مراسيم عيد الخليقة “البرونايا” والذي يستمر لخمسة أيام .

وتشهد معابد الطائفة في عموم العراق القيام بطقوس الصباغة والتعميد وتوزيع الطعام وتبادل التهاني.

وقال رئيس مجلس شؤون الصابئة في ميسان ناظم عودة “إن الأيام الخمسة مخصصة للتعبد والطهارة وتقام في داخل المعبد ويشترك فيها أبناء الديانة صغارا وكبارا وتقام بحضور عدد من المشايخ ورجال الدين وكذلك أبناء الأديان والطوائف الأخرى من أهالي المحافظة”.

واشار الى إن الصابئة المندائيون في ميسان يقيمون الأعياد في معبدهم الوحيد المطل على نهر دجلة في منطقة الماجدية ،مبينا ان أعداد المشاركين في إحياء هذه الأعياد تراجع بسبب هجرة الكثير من أبناء الطائفة إلى خارج البلاد نتيجة الظروف المعيشية والأمنية وبان ذلك جليا من تراجع أعداد المقيمين في ميسان من عشرة آلاف إلى 1500 صابئي.

يذكر ان وفود حكومية ومحلية زرات المعبد لتشارك الصابئة بهذة المناسبة