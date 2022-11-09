الشيخ جنكي يدعو إلى إيجاد حلول للمشكلات والخلافات على أسس الوحدة الوطنية

المستقلة/-بزورك حمد علي/..جدد لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكردستاني تحذيراته من تداعيات مخاطر الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى السياسية لاسيما القائمة والمعقدة منها بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني على الظروف المعيشية للمواطنين وعلى مستقبل إقليم كردستان.

والخلافات والمشكلات القائمة بين الحزبين الرئيسين بلغت ذروتها عندما أطلق جعفر الشيخ مصطفى القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني تصريحات اتهم خلالها الحزب الديمقراطي بالسعي للتفرد بالسلطة .

وقال الشيخ جنكي في بلاغ أصدره مكتبه الإعلامي إن السياسة ممارسة لن تبنى على أسس الأحقاد الشخصية، خاصة في الظروف الراهنة التي يمرّ بها إقليم كردستان حيث أن مسؤولين كبارا من الحزبين الرئيسيين “الاتحاد الوطني، الديمقراطي الكردستاني” ينذرون بالإنقسامات السياسية وإنشطار إقليم كردستان إلى إدارتين على غرار التقسيم في التسعينات من القرن الماضي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلات والخلافات السياسية على أساس الوحدة الوطنية بعيدا عن الأحقاد الشخصية.

وكان الشيخ جنكي قد بعث برسالة تهنئة إلى مسرورالبارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بمناسبة نجاح المؤتمر التنظيمي الرابع عشر للحزب، متمنيا أن تكون أهداف ونتائج المؤتمر عاملا أساسيا في تخفيف التوترات وحل المشكلات المعقدة القائمة بين الأطراف السياسية والعمل من أجل رصف الصف الوطني خدمة لإقليم كردستان.

جدیر بالإشارة إلى أن لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني يتمتع بقاعدة شعبية وجماهيرية واسعة على مستوى إقليم كردستان وکان قد حصل على أغلبیة أصوات المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني والذي انعقد بداية عام 2020 لكن قد تم إبعاده من منصب الرئاسة المشتركة من قبل إبن عمه بافل طالباني في الثامن من تموز عام 2021 بتهمة محاولته لتسميم بافل طالباني النجل الأكبر للرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني كما تم إلغاء نظام الرئاسة المشتركة لاحقا ليصبح بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني.