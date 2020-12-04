الشوفان النظام الغذائي الامثل لمرضى السكري

المستقلة … يعتبر الشوفان من خيارات وجبة الإفطار الصحية لكنّ احتواءه على الكربوهيدرات قد يقلق مرضى السكري.

الخطوة الأولى للتحكم في سكر الدم هي تحديد كمية الكربوهيدرات التي يتم تناولها نظرًا لتأثيرها المباشر على مستويات سكر الدم.

أحد أبرز إيجابيات الشوفان والسكري أنه يحتوي كوب واحد من الشوفان المطبوخ على كمية كربوهيدرات تتناسب مع الحمية الغذائية لمرضى السكري.

يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، نظرًا لاحتوائه على كمية معتدلة من الألياف ومؤشر جلايسيمي منخفض.

يعد الشوفان من الأطعمة الصحية للقلب نظرًا لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان، مثل البيتا غلوكان، والتي تم ربطها بخفض مستويات الكوليسترول الضار وسكر الدم والإنسولين.

الشوفان هو أحد أنواع الحبوب ويتم تحضيره عن طريق طحن الحبوب إلى مسحوق خشن.

كلما زادت عملية معالجة الشوفان، مثل الشوفان المعالج والشوفان سريع التحضير، تزيد سرعة هضمه وارتفاع السكر في الدم.

لذلك، تعد حبوب الشوفان الكاملة خيارًا أفضل لمرضى السكري نظرًا لاحتوائها على فيتامين ب المركب والبروتينات والكالسيوم والألياف.