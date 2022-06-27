الشهر المقبل.. فتح التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية

الشهر المقبل.. فتح التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية

المستقلة / علي النصر الله / .. اكد وزير العدل (أصالة) والعمل والشؤون الاجتماعية (وكالة) القاضي سالار عبد الستار ، عن فتح التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية الشهر المقبل إلكترونيا .

وقال النائب عن دولة القانون محافظة كربلاء فراس المسلماوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاثنين عقب لقائه وزير العدل، بحثنا على هامش اللقاء كيفية معالجة قضايا النزلاء في الإصلاحيات والآلية الجديدة للتقديم على شبكة الحماية الاجتماعية “.

وأكد المسلماوي ، دعمه “للشرائح المشمولة بخدمات الشبكة كونها تحتاج إلى رعاية خاصة “.