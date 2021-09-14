الشهر المقبل إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية

المستقلة/- أعلن مجلس القضاء الاعلى عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب استمارة الحجج الشرعية والقسامات الشرعية وغيرها من الخدمات الالكترونية والتي ستكون متاحة امام المواطنين بدءاً من شهر تشرين الاول المقبل.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “هذه الخدمة ستكون متاحة للمواطنين في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاسات محاكم الاستئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين”.

وعلى هامش ذلك “نظم مركز التكنولوجيا – قسم تحليل وتطوير الانظمة يوم الاثنين الموافق 13/ 9/ 2021 ورشة خاصة بنظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني والتي اقيمت في معهد التطوير القضائي”.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” نظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين والتي ستوفر اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج الشرعية والقسامات الشرعية واستعلامات المحكمة الاتحادية ودليل المحامين وخدمة الخارطة القضائية ( تحديد مكان كل محكمة)، أضافة الى البيانات المفتوحة والتي تعنى بالاحصائيات وتخص الطلبات المقدمة والمنجزة من قبل كل محكمة ، فضلا عن اطلاق نظام chat – boot ) ) ( الدردشة الذكية) والتي ستكون حلقة وصل بين المحكمة والمواطن للاستعلام عن اي استفسار او سؤال دون حضور المواطن إلى المحكمة”.

وأضاف أن “الورشة انطلقت اليوم وكانت لموظفي الحجج الشرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، فيما ستنطلق الورشة الثانية يوم الاحد المقبل والتي تستمر أيضا لمدة ثلاثة ايام والخاصة بموظفي القسامات الشرعية “.

ولفت إلى أن “آلية الدخول للمواطنين لكل استمارة ستكون بفتح الصفحة الرسمية لمجلس القضاء الاعلى – عبر تبويب الخدمات الالكترونية أو عن طريق محرك البحث (Google) – بوابة القضاء العراقي الالكتروني”.

وأشار إلى أن “تسجيل الدخول سيكون عبر حسابه الشخصي (للمواطن) المرتبط برقم الهاتف الذي يمكنه من الاستعلام وعرض الطلبات الخاصة به، مبينا أن تقديم الطلب سيكون بصورة الكترونية بعد استكمال كافة الاجراءات داخل المحكمة وبعدها يتم ارسال (رسالة للمواطن) بالحضور للمحكمة لاكمال اجراءات المعاملة الخاصة بالحجج والقسامات الشرعية “.

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