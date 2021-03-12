الشمري يطالب بتضمين الموازنة درجات وظيفية لخريجي الجامعات

المستقلة/-طالب عضو مجلس النواب كاظم الشمري رئاسة الوزراء ووزارة المالية واللجنة المالية النيابية بالاتفاق على تضمين الموازنة درجات وظيفية لخريجي الدراسات العليا والخريجين الثلاثة الأوائل على أقسام الجامعات العراقية وحملة البكالوريوس كافة، مبيناً أن الدولة هي التي يجب أن تقدم التعيينات على طبق من فضة لهؤلاء المتفوقين بدلاً من تركهم يعتصمون ويتظاهرون في الشوارع مطالبين بتعيينهم.

وقال الشمري اليوم :” ان كل دول العالم تحاول دائماً استقطاب الطلبة الأوائل وخريجي الدراسات العليا لغرض تعيينهم في مؤسساتها قبل أن تستحوذ عليهم الشركات الأهلية والقطاع الخاص، بينما في العراق نرى هؤلاء المتفوقين وللأسف يطرقون كل الأبواب بحثاً عن تعيينات ويعتصمون ويتظاهرون ولا تستجيب لهم الجهات الحكومية “.

وأضاف :” ان هذه المشكلة ليست جديدة، ويجب أن يتذكر القائمون على السلطة بأن تجاهل مطالب خريجي الدراسات العليا والتعامل السيء معهم كان أحد العوامل التي أدت الى اندلاع حراك تشرين عام 2019 في عموم العراق وتغيير الحكومة بالكامل ” ، مبيناً :” ان حملة شهادة البكالوريوس أيضا محرومون من التعيينات رغم أنها حق أساسي لكل الخريجين، فما الفائدة من شهاداتهم إذا تخلت عنهم الدولة وتركتهم دون توفير فرص عمل لهم “.

وشدد الشمري على ” ضرورة أن يتدخل رئيس الوزراء بشكل شخصي ويوعز الى وزير المالية لينسق مع اللجنة المالية النيابية من أجل تضمين موازنة العام الحالي درجات وظيفية كافية لهم “.

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