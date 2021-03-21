الشمري يحذر من محاولات لابتزاز ضباط بالداخلية مقابل تنفيذ أوامر نقلهم

المستقلة/- حذر عضو مجلس النواب كاظم الشمري من تعرض عدد من الضباط في وزارة الداخلية لمحاولة ابتزاز من قبل جهة عليا في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تطالبهم بدفع مبالغ مالية مقابل تنفيذ الأمر الصادر بنقلهم، مطالباً وزير الداخلية بفتح تحقيق حول هذه القضية .

وقال الشمري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم :” سبق وأن نشرنا بياناً حذرنا فيه من تفشي ظاهرة المحسوبية والمنسوبية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، واليوم وصلتنا عدة شكاوى من ضباط صدرت أوامر بنقلهم، إذ تحاول جهة عليا في هذه الوكالة مساومتهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل تنفيذ أوامر نقلهم، فالضابط الذي يدفع يتم نقله، ومن يمتنع عن الدفع لايُنقل “.

وطالب الشمري وزير الداخلية بـ ” التدخل وفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع ومحاسبة المقصرين والإشراف بنفسه على تنفيذ أوامر النقل، وبخلاف ذلك سيكون للجنة النزاهة النيابية موقفاً تجاه ما يحصل في هذه الوكالة من خروقات وممارسات غير قانونية “.

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