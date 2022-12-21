الشمري يؤكد.. مخرجات مؤتمر بغداد / 2 جاءت داعمة للعراق

المستقلة/- اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان مخرجات موتمر بغداد / 2 الذي عقد امس في الاردن ، جاءت داعمة للعراق ووحدته واستقراره وسيادته .

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،” ان البيان الختامي امس لا يختلف كثيرا عن طبيعة مخرجات المؤتمر الاول الذي عقد في بغداد للتعاون والشراكة ، من ناحية الدعم للعراق كما ان الحضور الرسمي للدول يوم امس كان اكبر من المؤتمر السابق .

واوضح ان ترجمة المخرجات الى الواقع العملي هو الاهم حاليا ومستقبلا للعراق ، ويجب ان تجد طريقها الى التنفيذ خصوصا ما يرتبط بالتحديات التي يعانيها العراق ، ومنعا انتهاك السيادة ، من قبل العمليات العسكرية من قبل ايران وتركيا ، والامن المائي ، مع تلك الدول ، بالاضافة الى الشراكات الاقتصادية مع الدول المشاركة في المؤتمر .

ولفت الشمري الى ان تحقيق الهدف من المؤتمر ونجاحه ، يرتبط بتنفيذ مخرجاته على ارض الواقع ، وهو دعم العراق بشكل كامل .

واشار الى ان الدول الحاضرة في المؤتمر منقسمة بين من لا يريد تنفيذ مخرجات المؤتمر ، وحضورها شكليا ، ودول اخرى داعمة للعراق ، مثل العربية السعودية والكويت ومصر والاردن وفرنسا ، وهذا الامر يؤثر على تنفيذ مخرجات المؤتمر “.

واحتضنت الاردن يوم امس مؤتمر بغداد / 2 ، واكد المشاركون في مؤتمر بغداد الثاني دعمهم للعراق ووقوفهم معه بمواجهة الارهاب وجميع التحديات.

وجدد المشاركون في بيانهم الختامي ادانتهم للتطرف والارهاب بجميع اشكاله ، ودعمهم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون ، وتحقيق التنمية الشاملة “.

كما اكد المشاركون اهمية آلية التعاون بين العراق ومصر والاردن ، واهمية مشاريع التعاون بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي .

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