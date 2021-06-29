الشمري يؤكد استضافة محافظ بغداد في البرلمان “لارتكابه خروقات قانونية ودستورية”

المستقلة/- أكد النائب كاظم الشمري أنه ستتم استضافة محافظ بغداد في مجلس النواب لقيامه بخروقات قانونية ودستورية وتفضيله لمصالحه الشخصية على مصالح أهالي العاصمة، مبيناً أنه في حال عدم القناعة بأجوبته ستتم مطالبة رئيس الوزراء بإعفائه من مهامه ليتفرغ لحملته الانتخابية .

وقال اليوم:” في الوقت الذي يشهد فيه الشارع العراقي عموما والبغدادي بشكل خاص غلياناً جماهيرياً بسبب تردي الخدمات والبنى التحتية، نرى بعض المسؤولين وعلى رأسهم محافظ بغداد المرشح عن الدائرة الانتخابية ( 17 ) منشغلاً بحملته الانتخابية ومتجاهلاً مطالب الجماهير وما تعانيه من نقص في الخدمات والبنى التحتية ومن ضمنها الطاقة الكهربائية التي أصبحت حلم كل عراقي وعراقية “.

وأوضح :” ان تركيز محافظ بغداد على منطقته الانتخابية قد أدى الى تأخير اقرار موازنة 2021 وعدم تنفيذ ومتابعة موازنات 2019-2020 حيث لم ينفذ منها إلا 30 % وهذا بحد ذاته يعد إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة، فهل يعقل أن محافظة بغداد ذات الأربعة ملايين نسمة ( أي ما يعادل سكان ثلاثة محافظات ) بلا موازنة حتى لحظة اعداد هذا البيان ونحن على أبواب شهر تموز القائظ؟ فأي إهمالٍ واستخفاف بالقانون وأي شعور بعدم المسؤولية هذا! “.

وتابع الشمري :” لذا وأمام مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية نرى من الواجب أن نتصدى لهذا الخرق القانوني والدستوري من قبل محافظ بغداد الذي فضل مصالحه الشخصية على مصلحة محافظة بغداد وسكانها الاربعة ملايين نسمة، لذا سوف تتم استضافة المحافظ داخل قبة البرلمان وفي حال عدم القناعة بأجوبته سنطالب رئيس الوزراء بإعفاء المحافظ من مهامه حتى يتفرغ لحملته الانتخابية “.