الشمري: هيئة التقاعد الوطنية تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع

المستقلة/- طالب النائب كاظم الشمري وزير المالية بالتدخل ووضع حد للتجاوزات المستمرة في هيئة التقاعد الوطنية، مبيناً ان هذه الهيئة المهمة أصبحت تدار من قبل منتسب في حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب تجرأ على الاعتداء بالضرب على مدير أحد فروع الهيئة .

وقال الشمري اليوم :” من المؤسف أن هيئة التقاعد الوطنية مصابة بلعنة الرئاسات التي كل منها تدير الهيئة بحسب مزاجها، وآخر أخبار هذه الهيئة أنها أصبحت وللأسف تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع يعمل ضمن حماية رئيس الهيئة.

وأشار الى أن هذا المنتسب “هو من يقرر وهو من يوعز الى رئيس الهيئة بالتوقيع وعدم التوقيع على الأمور المهمة التي تخص شريحة المتقاعدين، والمضحك المبكي أن مصير ثلاثة ملايين متقاعد في العراق بات في يد هذا المنتسب “.

وأضاف الشمري :” ان هذا المنتسب ارتكب تجاوزات كثيرة، كان آخرها الاعتداء بالضرب (الصفع أو الراشدي) على رئيس فرع تقاعد أبي غريب في غرفته وأمام أنظار رئيس هيئة التقاعد الذي لم يحرك ساكناً” منوها الى أن “هذا الصمت من قبل رئيس الهيئة يمكن تفسيره على أنه مسلوب الإرادة وأنه ينصاع إلى أوامر هذا المنتسب الذي لانعرف من هي الجهة التي تقف وراءه إلى درجة أنه يمتلك كل هذه السطوة على رئيس الهيئة “.

وشدد الشمري على ” ضرورة تدخل وزير المالية بشكل عاجل وفتح تحقيق في سلسلة التجاوزات التي يقوم بها هذا المنتسب ومعرفة موقف رئيس هيئة التقاعد تجاه هذه الممارسات التي تحصل أمام انظاره”.

ونوه الى أن “هذا الملف وصل الى أروقة مجلس النواب، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الاسبوع الحالي “.

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