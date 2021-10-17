الشمري : قرار رفض نتائج الانتخابات سينتهي بمبادرة وطنية للحوار الشامل

المستقلة/- اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان رفض بعض القوى نتائج الانتخابات هدفه ضغط سينتهي بمبادرة وطنية للحوار الشامل .

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، رغم ان القوى السياسية ضمن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية رفضت نتائج الانتخابات الا ان عليها في النهاية ان تقتنع بالمسار الديمقراطي وقد تكون لها ملاحظات لكن بالنهاية على الجميع الركون الى الاليات القانونية .

واضاف الشمري ان : على هذه القوى ان تعي ان العراق لايحتمل اي هزة او اي احتكاك ولابد ان تكون هناك مبادرة وطنية تعمل على التهدئة مابين الاطراف .

واشار الى ضرورة ان تكون هناك مبادرة وطنية للبدء بحوار مع هذه الاطراف للحفاظ على وحدة العراق وامنه واستقراره .

وكان الاطار التنسيقي للقوى الشيعية اعلن امس رفضه الكامل لنتائج الانتخابات.

وقال في بيان : كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها اثناء وبعد عد الاصوات واعلان النتائج، وبعد اصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج ونحمل المفوضية المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء ادارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي.