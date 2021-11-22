الشمري : تغيير نتائج الانتخابات ينسف عمل المفوضية ويهز الثقة بها وبالعملية الانتخابية

المستقلة /- اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري” ان تغيير نتائج الانتخابات وفق اسس سياسية ينسف عمل المفوضية ويهز الثقة بها بشكل كامل وبالعملية الانتخابية “.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة ,” ان اي تغيير بنتائج الانتخابات يثبت وجود ضغوط سياسية و تهديدات ، وايضا يثبت وجود ثغرات سياسية يمكن ان تنفذ لاساس العملية الديمقراطية في العراق ، وبذلك تصبح العملية مشوهة “.

واضاف ” ان عملية ارضاء الخاسرين لن تتم من خلال تغيير نتائج الانتخابات ، ولكن ستكون هناك سياسة استرضائية من خلال حكومة توافقية او توزيع مناصب على مستوى الحكومة المقبلة “.

واشار الشمري” الى ان المفوضية اكدت وجود تطابق كبير في العد والفرز اليديوي مع الالكتروني ، وهي انتخابات ناجحة ، وبالتالي ستقدم الى المحاسبة شعبيا وقانونيا اذا ما تغيرت النتائج “.

واكد” ان اي تغيير بالنتائج لن يتوقف على الداخل العراقي ، والذي سيفقد الامل بالانتخابات والمفوضية ، بل سيتعداه الى المجتمع الدولي والامم المتحدة ، اذا ما تم التلاعب بنتائج الانتخابات ، على اعتبار ان مجلس الامن بحسب قراره 2576 ، ما زال يراقب العملية الانتخابية الى حين اعلان النتائج “.

وتابع الشمري ” ان بيانين لمجلس الامن رحبا بالانتخابات وطبيعة العمل ، وفي حال تم التلاعب بالنتائج قد نكون امام تغير في مواقف المجتمع الدولي والامم المتحدة ، ولن يعترف بالعملية الانتخابية في العراق ، وتفقد الخارطة السياسية المقبلة الشرعية الدولية ويتم اصدار عدد من القرارات من مجلس الامن حول ذلك “.

وبين ” ان المؤشرات تقول ان التيار الصدر غير متأثر لغاية الان بتغيير بعض المقاعد البرلمانية ( 5 ) مقاعد فقط ، وهو مازج بين قوته البرلمانية والشارع العراقي ، ويدرك جيدا ان جميع القوى السياسية لا تستطيع ان تتجاوزه ، وبالتالي لن يكون هناك رد فعل قوي اذا ما بقيت النتائج على حالها الان “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دراسة تكشف خطرا متزايدا لـ”كوفيد-19″ على ولادة طفل ميت

اخبار العراق

صحفيون إسرائيليون انتحلوا صفة وسيلة إعلام فرنسية وأجروا مقابلة مع وزير الخارجية العراقي

اخبار العراق

حسين عرب : مستعدون للانفتاح على القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة

اخبار العراق

الدفاعي : العملية الانتخابية أصابها الخلل وستؤدي إلى برلمان مشوه

اخبار العراق

النهج الوطني : لا يمكن حل ازمة الانتخابات الا بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل

اخبار العراق

العدل : سيتم اطلاق برنامج التحول الالـكـتـرونـي فـي دائــرة التسجيل العقاري

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد و المحافظات .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

الشمري : تغيير نتائج الانتخابات ينسف عمل المفوضية ويهز الثقة بها وبالعملية الانتخابية

اخبار العراق

نائب سابق : عبد الغني الاسدي ذهب ضحية لاعتقال صباح الكناني

اخبار العراق

طقس العراق : تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار مختلفة الشدة

اخر الاخبار

بسبب فائض المعروض.. انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع

اخبار العراق

التخطيط : توقف ما نسبته 31% من المعامل التابعة لوزارة الصناعة

اخر الاخبار

مركز : نعمل على تصميم لقاح مضاد لكوفيد-19 يستمر مفعوله لمدة 5-10 سنوات

اخر الاخبار

الليرة التركية تعاود ارتفاعها لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار اليوم الاثنين

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : نضع كامل ثقتنا بالهيئة القضائية وما يصدر عنها من قرارات تخص نتائج الاقتراع

اخبار العراق

درجال : ملعب الزوراء سيكون اضافة مهمة لـ بغداد والبنية التحتية الرياضية