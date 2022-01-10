الشمري : التوافق الوطني الحل الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة

المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم وعزم نايف الشمري، ان التوافق الوطني الحل الوحيد للخروج من دائرة الصراع السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري أمر مهم خصوصا خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف أن “استمرار الخلاف بين القوى الشيعية ربما تبعد بسلبيتها على أرض الواقع”، مشيرا الى أن “حل كافة الخلافات بين الإطار والتيار هو المخرج الوحيد للذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية جامعة لجميع الأطراف السياسية”.

وأشار الشمري الى أن “تحالفي تقدم وعزم مع تقريب وجهات النظر للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة وفق الإجراءات القانونية والدستورية”.

وكان رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، انه لا يمكن اختزال المشهد السياسي دون التوافق لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن خشيته من تفرد طرف معين بتشكيل الحكومة.

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