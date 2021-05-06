الشكوك تحيط بمشاركة أيمن حسين مع منتخب العراق

المستقلة/- أكد نادي القوة الجوية، أن مهاجمه الدولي أيمن حسين، لن يتمكن من المشاركة في المباريات المقبلة لحين اكتمال تعافيه، رغم مشاركته في التدريبات.

وقال سعدي هتاف، معالج القوة الجوية، في تصريحات صحفية: “الجهاز الطبي الذي يشرف على علاج أيمن حسين سمح له بخوض التدريبات بشرط ارتداء قناع طبي واقي وعدم الالتحام مع اللاعبين خوفا عليه من تجدد الإصابة التي تعرض لها في البطولة الآسيوية بكسر في عظم بالوجه”.

وأضاف: “قرار خوض أيمن حسين التدريبات للحفاظ على الجاهزية البدنية له، وسيرتدي القناع الواقي لما يقارب من 3 أسابيع حسب توجيهات الطبيب، وسيخضع إلى فحوصات بالسونار لمعرفة مدى تعافيه، حيث أنه ممنوع من اللعب لحين تماثله للشفاء التام”.

يشار إلى أن المنتخب العراقي سيتجمع في مدينة البصرة، في الثامن عشر من الشهر الجاري، تحضيرا لاستكمال التصفيات المزدوجة.