الشركة بدأت بإعادة المبالغ الخاصة بالمباراة العراق وكوستاريكا للجماهير

المستقلة/- ذكر المدير المفوض لشركة المنار المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة العراق وكوستاريكا عادل غفوري، يوم الأحد، أن الشركة بدأت بإعادة المبالغ الخاصة بالمباراة للجماهير.

وقال غفوري في تصريح صحفي تابعته المستقلة، “باشرنا باسترجاع المبالغ الخاصة بمباراة منتخبي العراق وكوستاريكا التي أُلغيت بعد امتناع الأخير من الحضور للبصرة بداعي عدم سماحه بختم جوازاته بختم الدخول العراقي”.

وبين ان، الشركة بدأت بتسليم الجمهور التي اقتنت التذاكر قبل اللقاء، وتم تعويضهم وحسب أمر رئيس الاتحاد عدنان درجال.

وأوضح غفوري أنه من شروط استرجاع المبالغ هو احتفاظ المشجع بالبطاقة ليتم على ضوء ذلك تسليمه المبلغ.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد سعر التذكرة لمباراة العراق وكوستاريكا، للجانب المكشوف 10 آلاف دينار، و للمقصورة 25 الف دينار .

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