الشركة المالكة لـ تك توك جادة في دخول مجال الواقع الافتراضي (VR)

المستقلة /- أصبحت بايت دانس المالكة لـ تك توك، جادة في دخول مجال الواقع الافتراضي (VR)، وفقًا لتقرير صادر عن Protocol، حيث أكد مصدر قريب من الشركة أنها تخطط للاستثمار فى تطوير محتوى متعلق بالواقع الافتراضي.

ويبدو أن جزءًا كبيرًا من استثمار بايت دانس سيخصص للتوظيف، كما أوضح تقرير Protocol حيث ظهرت أكثر من 40 قائمة وظائف لشركة Pico شركة بايت دانس الصينية لصناعة سماعات الرأس VR التي استحوذت عليها العام الماضي. فمعظم المناصب مخصصة لفروع Pico Studios الواقعة في الساحل الغربي في كاليفورنيا وواشنطن، بدءًا من رئيس إستراتيجية ألعاب الواقع الافتراضي إلى مدير عمليات اللعبة. تشير المناصب المفتوحة الأخرى إلى زيادة التركيز على أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بشركة Pico ، بما في ذلك مهندس بصري ومهندس كهربائي لتصميم الأنظمة حسبما نقل موقع ذا فيرج.

يشير Protocol أيضًا إلى قائمة مبيعات المستهلك في Pico كمؤشر محتمل على أن Pico تتطلع إلى ترسيخ وجودها في الولايات المتحدة. يشير الوصف الوظيفي إلى أن المرشحين سيكونون “مسؤولين عن مبيعات وتسويق منتج بيكو الإجمالي في سوق المستهلك الأمريكي”.

لا يزال يتعين على Pico القيام بالكثير من العمل ، ومن المؤكد أن ByteDance لديها النطاق الترددي لمنحها الدفعة التي تحتاجها للتنافس مع مجموعة من السماعات الرئيسية التي تقدمها Meta و HTC و Valve و PlayStation في الولايات المتحدة. تم إطلاق سماعة الرأس المتكاملة الشاملة للشركة ، Pico Neo 3 Link ، في أوروبا في مايو الماضي.

وتشبه مواصفاته إلى حد كبير مواصفات Meta Quest 2 التي تبلغ سعتها 256 جيجابايت والتي تكلف 399 دولارًا (على عكس المتغير 299 دولارًا مع 128 جيجابايت).

وتتمتع كلتا السماعتين بنفس مساحة التخزين، ودقة 1832 × 1920 لكل عين، وشريحة Snapdragon XR2، ومع ذلك، يأتي رابط Neo 3 مع حزام سماعة رأس إضافي (ملحق بسعر 49 دولارًا يباع بشكل منفصل لـ Quest 2) ووصلة DisplayPort بدلاً من USB-C ، مما يسمح بتحسين جودة الصورة عند توصيل سماعة الرأس بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ويبدو أن Neo 3 Link يهدف إلى أن يصبح الخيار الفاصل للأشخاص الذين لا يرغبون في إنفاق 999 دولارًا على مؤشر Valve أو 799 دولارًا على HTC Vive Pro 2، ولكنهم يبحثون أيضًا عن شيء يقدم المزيد – of-the-box عند مقارنتها بـ Meta Quest 2.