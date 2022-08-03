الشركات الصينية تنهي أعمال صب الأساسيات لمواقع المدارس في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء في محافظة كربلاء كرار طالب ، مساء الاربعاء ، إن ” الشركات الصينية انهت أعمال صب الأساسات لمواقع المدارس التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق والتي يبلغ عددها 44 مدرسة موزعة في مركز واقضية ونواحي المحافظة .

وقال طالب في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الأعمال شملت وضع حديد التسليح حسب المخططات الانشائية المعتمدة ، إضافة الى انهاء أعمال التمديدات الكهربائية والميكانيكية المطلوبة ضمن السقف “.

وأوضح إن “أعمال صب الخرسانة خضعت جميعها الى الفحص في المختبرات المتخصصة قبل البدء بالعمل “،

وأكد إن ” العمل مستمر بوتيرة متصاعدة خلال الأيام المقبلة، من أجل إنجاز بناء المدارس وفق المدة الزمنية المتفق عليها في وقت سابق بين الامانة العامة والشركات الصينية “.

يذكر أن حكومة كربلاء المحلية وضعت قبل يومين حجر الاساس لانشاء 44 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية العراقية وبحضور مسؤولين وقادة امنيين وممثلي الشركات الصينية “.