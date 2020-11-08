الشرطة يمدد عقد محمد صلاح

(المستقلة) أعلن نادي الشرطة الرياضي، تمديد عقد محمد صلاح، نجم فريقه كرة السلة، للموسم الثامن على التوالي.

وقال صلاح في تصريحات صحفية:”وقعت عقدي مع نادي الشرطة للموسم الثامن على التوالي، كوني عشقت هذا الكيان ولم أتردد أبدا في تجديد العقد”.

وأضاف: “إدارة الشرطة محترمة فضلا عن جمهور القيثارة الخضراء الذي أحبه وأحترمه جدا، وهذا الأمر يدفعني إلى تقديم كل ما لدي من أجل الفريق”.

وأتم: “أتمنى أن أساهم بفوز فريقي بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، وبإمكاننا أن نفعل ذلك بالعمل الجاد كفريق واحد”.