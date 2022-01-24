الشرطة تفض نزاعا عشائريا في ميسان ادى لإصابة شخص

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. قالت قيادة شرطة ميسان في وقت متأخر من ليلة امس الأحد انها تمكنت من فض نزاع عشائري مسلح حدث في قضاء الكحلاء مبينة ان النزاع كان بسبب ثأر عشائري سابق.

وذكر بيان عن المديرية أن النزاع العشائري تسبب بإصابة احد المواطنين، لافتا الى ان عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها.

وأشارت المديرية في بيانها الى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق..

الى ذلك أفاد مصدر أمني لـ(المستقلة) ان النزاع حدث بين عشيرتي المواجد والبوغنام وتم فيه استخدام كافة انواع الاسلحة ولم يتم التأكد من عدد الإصابات بين الطرفين.