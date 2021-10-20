الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً في ميسان دون وقوع اي خسائر

الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً في ميسان دون وقوع اي خسائر

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، في وقت مبكر صباح اليوم عن فض نزاع عشائري مسلح أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ، بعد وقوع مشاجرة في قضاء الكحلاء ، وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الاسلحة المختلفة ، شرعت قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان بالاشتراك مع فرقة الرد السريع وبإشراف مباشر وميداني من قبل معاون قائد شرطة المحافظة العميد (خيون عبدالصاحب جبر) ، الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالمشاجرة وفض النزاع المسلح.

واكد البيان أن النزاع لم يؤد الى اي اضرار مادية او الحاق الضرر الجسيم بارواح الناس.

واضاف ، ان عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها.

وأشارت المديرية الى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق ، أيماناً منها بإطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمني