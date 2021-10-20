الشرطة تفض نزاعاً عشائرياً في ميسان  دون وقوع اي خسائر 

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، في وقت مبكر صباح اليوم عن فض نزاع عشائري مسلح أندلع بين عشيرتين في إحدى مناطق قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ، بعد وقوع  مشاجرة في  قضاء الكحلاء ، وتجدد المشاجرة والنزاع باستخدام الاسلحة المختلفة ، شرعت قوة أمنية مشتركة من أفواج وأقسام مديرية شرطة محافظة ميسان بالاشتراك مع فرقة الرد السريع وبإشراف مباشر وميداني من قبل معاون قائد شرطة المحافظة العميد (خيون عبدالصاحب جبر) ، الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالمشاجرة وفض النزاع المسلح.

واكد البيان أن النزاع لم يؤد الى اي اضرار مادية او الحاق الضرر الجسيم بارواح الناس.

واضاف ، ان عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها.

وأشارت المديرية الى أنها سوف تعلن عن نتائج العملية وكل المستجدات في وقت لاحق ، أيماناً منها بإطلاع الرأي العام وحرصها على الشفافية التامة في عملياتها الأمني

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بريطانيا تكشف عن متحور فرعي جديد لفيروس كورونا

اخر الاخبار

طالبان في موسكو.. وروسيا تدعو لتقديم المساعدات لأفغانستان

اخبار العراق

التخطيط تؤكد: النمو الاقتصادي في العراق يتأثر بحجم الايرادات السنوية

اخر الاخبار

شركة Roewe ستطرح سيارات RX5 Max المعدلة الجديدة

اخر الاخبار

اليوم .. بايرن ميونخ الألماني سيحل ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالى

اخر الاخبار

القبض على شبكة للدعارة وبيع الفتيات في بغداد

اخر الاخبار

تقرير يوضح اهم العلامات المبكرة التي تحديد الإصابة بمرض السكري

اخر الاخبار

تقرير يوضح اهم العلامات المبكرة التي تحديد الإصابة بمرض السكري

اخبار العراق

المرور العامة تنفي مصادرة ارقام مميزة خاصة بالمواطنين

اخبار العراق

وزارة الكهرباء تتفق مبدئياً على تخصيص محطات توليدية داخل الاراضي الايرانية

اخبار السعودية

الداخلية تقرر تسفير 15 سجين سعودي و156 طفل من ابناء داعش

اخبار العراق

اجتماع لمجلس ادارة شركة الجسر العربي وبحضور مؤسسيها

اخبار العراق

الزراعة تحدد الـ 25 من الشهر الحالي موعدا لتوزيع المحاصيل الموسم الشتوي

اخر الاخبار

أسعار ومواصفات تويوتا كامري موديل 2021 في العراق

اخر الاخبار

انفجار ضخم في العاصمة الأفغانية كابل

اخر الاخبار

تفجير ضخم يهز العاصمة السورية

اخبار مصر

ما سبب رفع حالة الطوارئ في مصر ؟