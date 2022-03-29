الشرطة المجتمعية في ميسان تتخذ إجراءات بشأن تعنيف طفلة في مشهد تمثيلي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت شعبة الشرطة المجتمعية في ميسان بأنها اتخذت الاجراءات القانونية بحق من عنف طفلة في ميسان .

وقالت الشعبة في بيان أنها شرعت بمتابعة مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه تفاصيل تعنيف طفلة (حلق شعر راسها) ،مبينة من خلال المقطع التمثيلي ظهر في مشاهدة حالة تعنيف لهذه طفلة خلال مراحل التصوير.

وأشار البيان الى انها بالتنسيق مع قسم حماية الأسرة و الطفل استدعت ذوي الطفلة مع أصحاب المشهد التمثيلي إلى مقر الشعبة واخذ التعهدات بعدم تكرارها،لافتا بأن الطفلة هي بنت اخت صاحب المشهد هذا. ولم يذكر تفاصيل أكثر.