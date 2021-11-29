الشرطة المجتمعية توقف 6 عمليات ابتزاز الكتروني لفتيات في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بمحافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، من إيقاف (6) عمليات ابتزاز الكتروني مارسها أشخاص بحق فتيات بأعمار مختلفة، في المحافظة .

وقال مصدر أمني في الشرطة المجتمعية في تصريح لــــ ( المستقلة) في ” غضون ثلاثة أسابيع ، وضمن جهودها الرامية لملاحقة المتورطين بجرائم الابتزاز الالكتروني، تمكنت تلك المفارز من الوصول الى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو إعطائهم أموالا واعتقالهم “.

وأوضح إن “المعتقلين من المبتزين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا ” .