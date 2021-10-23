الشرطة المجتمعية تمنع شاب من الانتحار في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت وزارة الداخلية، ان الشرطة المجتمعية منعت شابا من الانتحار في محافظة ميسان واحبطت محاولة ابتزاز في محافظة كربلاء.

وذكرت الوزارة في بيان:” ان مفارز الشرطة المجتمعية تمكنت من انقاذ شاب من محاولة الانتحار لسوء حالته الصحية والمادية في محافظة ميسان، كما احبطت محاولة ابتزاز سيدة في كربلاء المقدسة.

وأشارت الى أن الشرطة المجتمعية استطاعت اقناع الشاب بالعدول عن فكرته بالانتحار والتمسك بالحياة، كما قدمت الدعم النفسي والمعنوي له، فضلا عن حث ذويه على رعايته والاهتمام به”.

وأضافت:” ان الشرطة المجتمعية بكربلاء كشفت عن قيام إحدى النساء بتصوير سيدة في إحدى حفلات الزواج الخاصة، وتحويل صورها الى احد الأشخاص الذي قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له المال أو ترضخ لرغباته الدنيئة، منوهة الى ان الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد أن حذفت محتوى الابتزاز وأمنت حساب المرأة”.