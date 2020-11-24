الشرطة المجتمعية تلقي القبض على امرأة تبتز الرجال الكترونياً

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المستقلة /- سرى جياد/ ألقت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، أمس الاثنين القبض على امرأة تبتز الرجال الكترونيا وتقوم بمساومتهم بمبلغ مالية مقابل عدم نشر صور لهم خادشة للحياء.

وذكر اعلام الشرطة في بيان “ان عملية إلقاء القبض على تلك المرأة جاءت على خلفية مناشدة تلقتها الشرطة من أحد الأشخاص أدعى تعرضه لابتزاز الكتروني من قبل إحدى النساء اجبرته على دفع مبلغ 3000دولار مقابل عدم نشر صوره الخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي “.

وأضاف البيان أن “الشرطة تمكنت من إعادة المبلغ إلى الضحية بعد أن وصلت إلى المبتزة، وتم مسح محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

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