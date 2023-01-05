الشرطة الاسبانية توقف شبكة إجرامية تستغل مهاجرين

المستقلة/- أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أن الضحايا “معظمهم مواطنون مغاربة” وأن الموقوفين “من جنسيات مختلفة” من دون تحديدها.

وبحسب البيان، فقد جرت عمليات التوقيف في ملقة بالأندلس.

وثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية وقد “تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة”، وفق بيان الشرطة الإسبانية.

وتعد إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوروبا.

في العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25.6 في المئة مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31219 وافدا مقابل 4145 عام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية الثلاثاء.

قالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر في سبتمبر “العمال المهاجرون أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين”.

يمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق لأرقام حزيران/ يونيو 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.