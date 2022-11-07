الشرطة الاتحادية في كركوك تستولي على كاميرات صحفيين وتمسح توثيقاتهم لقضاء داقوق

المستقلة/-استولت عناصر تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك على معدات كادري قناة NRT ومؤسسة “زوم ميديا ” الاعلامية، اثناء عودتهم من تغطية اجروها للواقع الأمني لقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انها علمت من مصادرها في كركوك، ان الصحفيين كانوا في تغطية خاصة، عن ابرز تطورات الاوضاع الامنية في القضاء داقوق، بعد ورود معلومات عن نشاط لعناصر تنتمي الى تنظيم داعش لارباك الوضع الامني في القضاء.

واضافت الجمعية بعد اكمال الصحفيين التغطية، وهم في طريقهم للعودة الى ديارهم، استوقفتهم احدى نقاط التفتيش في المنطقة، واستولت على معداتهم الصحفية، ومسحت مقاطع الفيديو المسجلة في كاميراتهم، ومن ثم ارجاع المعدات لهم.

واشارت الى ان الشرطة طالبت الصحفيين وهم كل من مراسل قناة ” NRT” ومصورها ديار محمد، نبز مقداد، ومراسل ومصور موسسة “زوم ميديا ” روكان محمود، كارزان محمد، بالمغادرة على الفور، وعدم العودة والتغطية في قضاء داقوق.

واعربت الجمعية عن قلقها من اصرار القوات الامنية في كركوك، على مضايقة الصحفيين، وانتهاج أوامر “دكتاتورية”، لمنعهم من نقل الصور عن تطورات الاحداث في كركوك، دون مبرر.

وعدت الحادثة انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، ومخالفة دستورية واضحة.

وطالبت الجمعية السلطات الأمنية في بغداد، بالتدخل واصدار توجيهات الى افرادها بضرورة الالتزام بالقوانين والدستور، ومحاسبة القيادات الأمنية في كركوك التي تصدر أوامر لا مسؤولة للعناصر الأمنية.

ودعت الجمعية الصحفيين في كركوك الى الإبلاغ عن اي حالة منع في المحافظة، بهدف توثيقه واعلانه للرأي العام المحلي والدولي، وعدم السكوت على ما يتعرضون له من مضايقات غير قانونية.

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