الشبلي : الخطوط الجوية العراقية ستقدم تسهيلات للطلبة والمرضى العراقيين

الخطوط الجوية العراقية

المستقلة /- قالَ وزير النقل ناصر الشبلي إن الخطوط الجوية العراقية ستقدم تسهيلات للطلبة والمرضى العراقيين بتخفيض كبير جداً، إضافة إلى تسهيلات للاخوة المصريين في منح الفيزا .

وقال الشبلي، على هامش افتتاحه للخطوط الجوية العراقية في مقرها الجديد، بمشاركة سفير العراق بالقاهرة ومندوبه الدائم بالجامعة العربية احمد نايف الدليمي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إننا “حرصنا على تقديم تسهيلات كبيرة للمواطن العربي والعراقي ولم يكن سابقاً بالمستوى المطلوب لكن أصرينا على تجديد مكتب الخطوط لإعطاء صورة أفضل لمكانة الخطوط الجوية العراقية”.

من جانبه، قال سفير العراق في القاهرة: أن “حركة النقل بين العراق ومصر كبيرة جداً فلدينا أكثر من 80 ألف مواطن من الجالية العراقية في مصر غير المرضى والسياح، لذلك لابد من وجود ناقل وطني يقدم تسهيلات لهذه الجالية الكبيرة”، مشيراً إلى أننا “سنقدم تسهيلات لمنح سمات الدخول للمواطنين المصريين” .

وعن بعض التسهيلات التي تخص الطلبة والمرضى، قال مدير عام الخطوط الجوية العراقية عباس عمران: إن “شركة الخطوط الجوية هي تمويل ذاتي ورغم ذلك فنحن حريصون على تقديم تسهيلات للطلبة ولدينا اجتماع لمجلس الإدارة لتقديم دعم كبير لهم في جميع أرجاء العالم، كما اننا في الخطوط الجوية العراقية وبجميع مكاتبنا بالعالم نقدم نقل الجثامين مجاناً، كما نمنح تذكرتين مجانيتين في العام للمرضى العراقيين المصابين بأمراض خطيرة للعلاج”.

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