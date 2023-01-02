الشباب والرياضة.. جميع مرافق ملعب الميناء جاهزة من الناحية الفنية

المستقلة/- أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن اكتمال إنارة ملعب الميناء بشكل كامل استعداداً لاحتضان مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين والتي ستنطلق في السادس من الشهر الحالي .

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، طالب الموسوي اليوم الاثنين، إن ” جميع مرافق ملعب الميناء جاهزة من الناحية الفنية لا سيما بعد انهاء أعمال الإنارة وبات الملعب على استعداد تام لاحتضان المباريات في خليجي 25″، مبينا أن” الملعب متاح للجنة الخليجية باعتبار وزارة الشباب واتحاد الكرة والاتحاد الخليجي هم حلقة واحدة لادارة البطولة”.

وبخصوص الملاعب الثانوية أوضح الموسوي أن” الشركة المنفذة انهت العمل في واحد من الملاعب الثانوية وهو جاهز للتدريب، فيما سيتم إنجاز الملعب الثاني بعد اختتام البطولة “، لافتا الى أن ” ملعب الميناء تابع لوزارة الشباب والرياضة وتم إنجازه ليكون بخدمة نادي الميناء الرياضي، وهنالك تنسيق مع وزارة النقل بهذا الخصوص “.