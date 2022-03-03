الشاي الأزرق كنز من الفوائد لا تفوتها

الشاي الأزرق كنز من الفوائد لا تفوتها

المستقلة /- يساعد مشروب مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء “بازلاء الفراشة” المعروف باسم “الشاي الأزرق” على تحسين الذاكرة ومكافحة الشيخوخة.

ويتمتع مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء بالعديد من الفوائد الصحية منها تأخير عملية الشيخوخة وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز نمو الشعر.

ومسحوق البازلاء الزرقاء هو طعام نباتي قوي للغاية ومصنوع من زهور نبات بازلاء الفراشة التي استخدمت لقرون في جنوب شرق آسيا لتعزيز الحيوية والشيخوخة الصحية.

وسوف نستعرض في هذا المقال أبرز فوائد الشاي الأزرق:

1. يحسن الذاكرة.

2. يقاوم أعراض الشيخوخة.

3. يحمي من السرطان.

4. يحافظ على نضارة الشعر والبشرة.

5. ينقي الجسم من السموم.

6. يحافظ على العينين.