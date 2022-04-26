الشاعر القدير زهير بهنام بردى في ذمة الخلود..

الراحل زهير بهنام بردى

المستقلة/- نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق الشاعر القدير زهير بهنام بردى/ نائب الأمين العام، رئيس المكتب الثقافي السرياني، الذي فارق الحياة فجر يوم الثلاثاء ٢٦ نيسان ٢٠٢٢ في بغداد إثر أزمة صحية مفاجئة..

شغل زهيربردى موقعه كعضو المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ونائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق عن الثقافة السريانية، و رئيس المكتب الثقافي السرياني.

أصدر بحدود عشرين مجموعة شعرية ، وصدر عن شعره كتابان، شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والملتقيات داخل وخارج العراق، كتب عن إبداعه الشعري نقاد عراقيون وعرب، حاز على العديد من الجوائز العراقية والعربية ، ترجمت قصائده إلى لغات عديدة….وكانت له  كتابات في أدب الطفل.

ونعى ادباء العراق الراحل على صفحاتهم الشخصية عي مواقع التواصل الاجتماعي فور الاعلان عن رحيله، لما يشكله من مكانة في المجتمع الادبي العراقي.

من ابرز مجموعاته الشعرية :

1-  غدا يكون قد فات/منشورات مكتب نينوى 1996

2- مصحات للحب والخرافات/مكتب نينوى 2000

3- ظل أنيق لشكلي /وزارة الثقافة 2000

4-  عشر قطرات من دمع الشمس/المركز الثقافي الآشوري دهوك 2005

5- الجسد أمامي وأحفادي فانوس/دار الينابيع سوريا/من منشورات موقع عنكاوة2009

6-  نصوص تشبه عينيك/منشورات النشاط المدرسي(تربية نينوى)2010

  1. المكان الى الأبد مديرية العامة للثقافة والفنون السريانية في اربيل

8.نشيد الجسد في اليوم الثالث عشر دار تموز في دمشق.

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