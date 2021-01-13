الشاعر السعودي مستور العصيمي يتصدر تريند تويتر بعد وفاته

المستقلة/ منى شعلان/ تصدر الشاعر السعودي مستور العصيمي، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، فى السعودية ، عقب تداول خبر وفاته صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان مستور العصيمي في ذمة الله ، كما نعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمواطنين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدًا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريمًا في مدينة الطائف، وبدأ الشعر عام 1370.

وبرز الشاعر الكبير في شعر المحاورة ويعتبر فنا من الفنون الأدبية الشعرية بدأ في منطقة الحجاز ثم امتد للمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولشعر المحاورة جمهور كبير وله عدة مسميات مختلفة منها: (المحاورة، الردِّية، القلطه).

وشعر المحاورة يعتمد على سرعة بديهة الشاعر وذكائه لأنه شعر مرتجل يتم غناؤه بلحن معين يسمى (الطرق) بين شاعرين أو أكثر، ويعتمد شعر المحاورة على (النقض والفتل) وأركان شعر المحاورة هي (الوزن والقافية والفتل والنقض والمعنى واللحن والارتجال) ومما اشتهر به شعر المحاورة (دفن المعنى) والمقصود فيه الرمزية أو التورية ومن خلالها تبرز ندّية الشعراء المتنافسين في دقة المعنى.

وسطع نجم الشاعر العصيمي بشعر المحاورة، وحاور العديد من الشعراء الذين أطلق عليهم “نجوم المرحلة الذهبية للشعر”، والفقيد له ما يقارب 70 عاما وهو يمارس الشعر .. والشاعر – ولد عام ١٣٤٧ هجري في قرية أم الدوم التابعة لمحافظة الطائف، وقد برز في شعر المحاورة منذ نعومة أظفاره كانت البداية عام ١٣٦٢ هجري وقارع كبار الشعراء آنذاك.

وعانى الشاعر مستور العصيمي من التهاب رئوي حاد قبل أشهر من وفاته، إذ نقل في سبتمبر الماضي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، بعد تدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه.

#مستور_العصيمي_في_ذمه_الله وفقدت المحاوره احد رموزها

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/sr4w6A0oIM — عبدالكريم (@Abdalkrem10) January 13, 2021

اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

عملاق المحاورة الذي أثرى الشعر ومحبيه لعقود طويلة.. رحل مستور وبقت بصمته الخالدة #مستور_العصيمي_في_ذمه_الله — محمد السكران (@M_saakran) January 13, 2021

#مستور_العصيمي_في_ذمه_الله بفقد مستور العصيمي تفقد ساحة المحاورة ركن من اركانها وشاعر من الطراز الاول وعملاق شعر ومرجله واخلاق

عزائنا لقبيلة عتيبة كآفة وقبيلة العصمة واسرته ومحبيه في منطقة الخليج وغيرها

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/25zVryKXpS — محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) January 13, 2021