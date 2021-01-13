الشاعر السعودي مستور العصيمي يتصدر تريند تويتر بعد وفاته
المستقلة/ منى شعلان/ تصدر الشاعر السعودي مستور العصيمي، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، فى السعودية ، عقب تداول خبر وفاته صباح اليوم الأربعاء، عن عمر 92 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، وفق وسائل إعلام محلية.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان مستور العصيمي في ذمة الله ، كما نعاه عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والمواطنين سائلين الله له الرحمة والمغفرة.
ولد مستور بن تركي العصيمي العتيبي في وادي بسل عام 1928، ويعد واحدًا من أقدم شعراء المحاورة في الخليج والسعودية، وله قصيدة كتابية واحدة فقط، ونال تكريمًا في مدينة الطائف، وبدأ الشعر عام 1370.
وبرز الشاعر الكبير في شعر المحاورة ويعتبر فنا من الفنون الأدبية الشعرية بدأ في منطقة الحجاز ثم امتد للمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولشعر المحاورة جمهور كبير وله عدة مسميات مختلفة منها: (المحاورة، الردِّية، القلطه).
وشعر المحاورة يعتمد على سرعة بديهة الشاعر وذكائه لأنه شعر مرتجل يتم غناؤه بلحن معين يسمى (الطرق) بين شاعرين أو أكثر، ويعتمد شعر المحاورة على (النقض والفتل) وأركان شعر المحاورة هي (الوزن والقافية والفتل والنقض والمعنى واللحن والارتجال) ومما اشتهر به شعر المحاورة (دفن المعنى) والمقصود فيه الرمزية أو التورية ومن خلالها تبرز ندّية الشعراء المتنافسين في دقة المعنى.
وسطع نجم الشاعر العصيمي بشعر المحاورة، وحاور العديد من الشعراء الذين أطلق عليهم “نجوم المرحلة الذهبية للشعر”، والفقيد له ما يقارب 70 عاما وهو يمارس الشعر .. والشاعر – ولد عام ١٣٤٧ هجري في قرية أم الدوم التابعة لمحافظة الطائف، وقد برز في شعر المحاورة منذ نعومة أظفاره كانت البداية عام ١٣٦٢ هجري وقارع كبار الشعراء آنذاك.
وعانى الشاعر مستور العصيمي من التهاب رئوي حاد قبل أشهر من وفاته، إذ نقل في سبتمبر الماضي إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، بعد تدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه.
وفقدت المحاوره احد رموزها
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/sr4w6A0oIM
— عبدالكريم (@Abdalkrem10) January 13, 2021
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
عملاق المحاورة الذي أثرى الشعر ومحبيه لعقود طويلة..
رحل مستور وبقت بصمته الخالدة
— محمد السكران (@M_saakran) January 13, 2021
بفقد مستور العصيمي تفقد ساحة المحاورة ركن من اركانها وشاعر من الطراز الاول وعملاق شعر ومرجله واخلاق
عزائنا لقبيلة عتيبة كآفة وقبيلة العصمة واسرته ومحبيه في منطقة الخليج وغيرها
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/25zVryKXpS
— محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) January 13, 2021
رحم الله مستور العصيمي
عندما يكون لسان الشاعر مفتاح لبيبان السجون … يكون مستور العصيمي حاضر
في صنعاء اليمن
في موازين حسناتك يا ابا تركي ( رحمك الله ) pic.twitter.com/eirW4Gef7Y
— عبدالله بن دحيم (@d600mme) January 13, 2021
التعليقات مغلقة.