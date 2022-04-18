الشاعرة العُمانية سعيدة خاطر في نادي المثقفين العرب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. ضمن منهاج نادي المثقفين العرب المنبثق عن ” مؤتمر القمة الثقافي العربي ” ستقام حلقة دراسية تكريمية عن تجربة الشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة خاطر.

وقال مؤسس نادي المثقفين العرب محمد رشيد لـ(المستقلة) وضعنا منهاجا سنويا للاحتفاء بتجارب ثقافية وانسانية مهمة في الوطن العربي بضمنها تجربة الدكتورة سعيدة خاطر الفارسي من خلال حلقة دراسية لمجموعة من النقاد المهتمين للحديث عن تجربتها الشعرية التي توجت بمنحها جائزة العنقاء الذهبية الدولية في الشعر.

يذكر أن الدكتورة خاطر حاصلة على شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة القاهرة بمرتبة الشرف عام ٢٠٠٢ وصدر لها ( مدُ في بحر الأعماق/ أغنيات للطفولة والخضرة/ إليها تحج الحروف/ قطوف الشجرة الطيبة ) وعدد من الإصدارات النقدية.

واشار رشيد الى انه: المنهاج يتضمن إقامة احتفاليات وحلقات دراسية واستضافات لتكريم شخصيات ثقافية من الوطن العربي أضافوا اغصانا لشجرة الإبداع العالمية .

واضاف هنالك إعداد  للقاء يضم كل اعضاء نادي المثقفين في دولة عربية لتحديد موعد  المؤتمر الانتخابي الذي سيختار القيادات الثقافية لنادي المثقفين العرب المركز العام و النوادي الفرعية التي ستتشكل في كل الدول.

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