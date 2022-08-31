الشارقة والبحرين في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لطائرة السيدات

المستقلة/-  حجز فريق الشارقة الرياضي للمرأة ونادي البحرين مكانهما في نهائي بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات بعدما أحرز الفريقان الفوز في مباراتي نصف النهائي ضمن الحدث الذي تستضيفه أبوظبي.

وفي صالة جوجيتسو أرينا، تغلب نادي البحرين على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بثلاثة أشواط، بينما تمكن فريق الشارقة الرياضي للمرأة من التغلب على نادي الوصل في المواجهة الثانية ضمن مرحلة نصف النهائي ضمن البطولة.

وجاء انتصار نادي البحرين المذهل بثلاثة أشواط 3-0 (25-9، 25-9، 25-4) على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك ليتمكن بذلك من مواصلة سلسلة الانتصارات ضمن البطولة بعدما حقق الفوز في مرحلة المجموعات على فريق سلوى الصباح الكويتي وفريق الشارقة الرياضي للمرأة.

وفي تعليق حول تحقيق هذه النتائج، قال يونس الهدار، مدرب نادي البحرين: “نحن سعداء للغاية بفوزنا في هذه المباراة، خاصة بعدما حققنا الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات. لقد حافظنا على خطة اللعب، وقدمت اللاعبات أداءً استثنائياً في مواجهة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك القوي. من المهم بالنسبة لنا الآن أن نحافظ على هذا الأداء عندما نلعب مباراة النهائي التي ستكون مباراة مهمة أخرى بالنسبة لنا”.

أما بالنسبة لمباراة نصف النهائي الثانية، فقد شهدت فوز فريق الشارقة الرياضي للمرأة على نادي الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد 3-1 (25-22، 18-25، 27-17، 25-19) في مباراة متقاربة وممتعة.

وعبرت اللاعبة ريام السويدي، من فريق الشارقة الرياضي للمرأة عن سعادتها بهذه النتيجة بقولها: “لقد حققنا فوزاً مهماً لأنه كان أمام فريق جيد وقوي للغاية مما جعل الأمر صعباً علينا. لا شك أن كل مباراة صعبة وهذه المباراة الأخيرة لم تكن مختلفة. حافظنا جميعاً في الفريق على تركيزنا وقدمنا أداءً جيدًا، ونحن سعيدات بالفوز. إنه بالتأكيد شعور رائع أن نحقق الفوز في الدور نصف النهائي، والآن نحن نتطلع إلى المباراة النهائية ونأمل أن نتمكن من الفوز”.

وكانت البطولة قد شهدت مشاركة ستة فرق من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، وهذه الفرق هي: فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الوصل، وفريق الشارقة الرياضي للمرأة من دولة الإمارات، إلى جانب نادي سلوى الصباح الكويتي، ونادي البحرين، ونادي نورة السعودي.

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