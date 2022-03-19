الشاب كاديل يطرح  Allo PRONTO

المستقلة/- طرح الفنان المغربي الشاب “كاديل” جديده الفني، على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، تحت عنوان “آلو برونطو Allo_PRONTO “..

آلو برونطو من كلمات وألحان الشاب “كاديل”، توزيع “عصام لازاري”، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب “هيثم فحصي”، والإنتاج لــ “كاديل برود”.

وكان الشاب “كاديل” قد قرر قص شريط أعماله لسنة 2022، بأغنية “حنا حارين”، بانتظار طرح سلسلة من أعماله، حيث ينتظر أن يقوم بتصوير عمله الجديد بالمغرب خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن الشاب “كاديل”، واسمه الحقيقي عادل، من مواليد مدينة الدار البيضاء وتحديدا بدرب السلطان، يقيم حاليا بالديار الإيطالية، عشق الفن منذ صغره، حيث أتيحت له الكثير من الفرص للغناء في العديد من الحفلات والمناسبات المدرسية رفقة زملائه الذين لم يخفوا إعجابهم بصوته وأدائه.

وجدير بالذكر، طرح الشاب “كاديل” أول ألبوم له تحت عنوان “بلادي”، وعالج من خلاله مواضيع مختلفة منها الهجرة، والحب، والخيانة.