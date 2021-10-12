الشابندر ينضم الى المشككين بنتائج الانتخابات

المستقلة/- انضم السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر الى المشككين بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنت يوم امس الاثنين.

وقال الشابندر في تغريدة على حسابه في موقع تويتر “إتِّساع وتزايد الأدلّة الموَثّقة على وجود فروقات كبيرة بين الارقام الواردة في الاشرطة المسلّمة رسميًا بيد المرشحين وبين النتائج المعلنة ، يُشعرنا بالريبة و يدعو مفوضية الانتخابات الى تقديم تفسير لذلك الخلَل الذي قد يطعن بالعملية الانتخابية برُمتها”.

وكانت عدد من الكتل السياسية قد أعربت عن رفضها للنتائج المعلنة متهمة القائمين على العملية الانتخابية بالتزوير.