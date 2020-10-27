الشابندر يدعو “الطبقة الحاكمة” في العراق لانقلاب ابيض على نفسها

المستقلة .. توقع السياسي العراقي والنائب السبق عزت الشابندر أن الانتخابات المقبلة ستكون إعادة انتاج لأغلب الفاسدين، داعيا الى أنقلاب ابيض تقوم له الأحزاب على نفسها.

وقال الشابندر في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل تويتر مساء اليوم “الانتخابات القادمة مهما يكن توقيتها او قانونها فالنتيجة واحدة و هي اعادة انتاج اغلب الفاسدين”.

وأضاف ” الحل في انقلاب ابيض تقوم به الطبقة الحاكمة على نفسها بعد اعترافها بالفشل و اقتناعها بتغيير النظام الحالي و فتح الطريق امام مشروع جديد قوامه المواطنة و السيادة و الكفائة و النزاهة”.

وكان مجلس النواب قد صوت على توزيع المناطق الانتخابية في المحافظات حيث تجري الانتابات على أساس مناطق متعددة للمحافظة الواحدة. فيما تم تأجيل توزيع مناطق كركوك حتى الاتفاق عليها.