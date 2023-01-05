الشابندر : فساد النظام هو الأخطر ومن دونه تنخفض السرقات

الشابندر : فساد النظام هو الأخطر ومن دونه تنخفض السرقات

المستقلة / متابعة /- دعا السياسي المستقل عزت الشابندر ما اسماهم بالمعنيين لرصد نقاط الضعف وتأشير الهفوات في النظام السياسي القائم حالياً ، وتميز من هو فاسد وبين الفساد بشكله الأعم . مؤكداً على أن الفساد المستشري بمؤسسات الدولة هو الأخطر ودونه تنخفض فرص السرقة .

وقال الشابندر في تغريدة له عبر منصته في تويتر وتابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، نميز جيدا بين الفساد والفاسدين ، ونعتقد أن الأول هو الأخطر وبدونه تنخفض فرص السرقة ” .

داعيا المعنيين لرصد جميع نقاط الضعف في النظام بدءاً باللجنة المالية في البرلمان ومروراً بوزارتي المالية والتخطيط وكذلك تخصيصات الوزارات والمحافظات ونظام المناقصات وفرص الإستثمار .

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021 وتأتي خلفه فقط كلا من سورية والصومال .