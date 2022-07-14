الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم

المستقلة /- علق السياسي المستقل عزت الشابندر على التسريبات الاخيرة التي نسبت الى نوري المالكي في تغريدة ظهر يوم الخميس .

وقال الشابندر ان حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم ودعى الى اهمالها وتجريم من وراء هذه التسريبات .

وجاء نصاً “حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لابسط منظومة الاخلاق والقيَم . إهمالها وعدم التاثر بها واحتقار من يعمل عليها وينشرها وتجريم من يقف وراءها من أهم وسائل ردعها والحؤول دون استمرارها .” .