الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم

المستقلة /-  علق السياسي المستقل عزت الشابندر على التسريبات الاخيرة التي نسبت الى نوري المالكي في تغريدة ظهر يوم الخميس .

وقال الشابندر ان حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم ودعى الى اهمالها وتجريم من وراء هذه التسريبات .

وجاء نصاً  “حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لابسط منظومة الاخلاق والقيَم . إهمالها وعدم التاثر بها واحتقار من يعمل عليها وينشرها وتجريم من يقف وراءها من أهم وسائل ردعها والحؤول دون استمرارها .” .

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