الشابندر : حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم
المستقلة /- علق السياسي المستقل عزت الشابندر على التسريبات الاخيرة التي نسبت الى نوري المالكي في تغريدة ظهر يوم الخميس .
وقال الشابندر ان حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لمنظومة الاخلاق والقيم ودعى الى اهمالها وتجريم من وراء هذه التسريبات .
وجاء نصاً “حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لابسط منظومة الاخلاق والقيَم . إهمالها وعدم التاثر بها واحتقار من يعمل عليها وينشرها وتجريم من يقف وراءها من أهم وسائل ردعها والحؤول دون استمرارها .” .
حرب التسجيلات المفبركة تمثل سقوط لابسط منظومة الاخلاق والقيَم .
إهمالها وعدم التاثر بها واحتقار من يعمل عليها
وينشرها وتجريم من يقف وراءها من أهم وسائل ردعها والحؤول دون استمرارها .
— عزت الشابندر (@IAlshabandar) July 14, 2022
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