السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣

المستقلة/- كشف الكاتب والمؤلف الشاب محمد حنش عن البدء بتحضير كتابة عدة اعمال عراقية وعربية لموسم رمضان القادم بعد نجاح أعماله في المواسم السابقة.

وقال حنش في تصريح صحفي ان هذا الموسم سيشهد العديد من الاعمال المختلفة عن المواسم السابقة.

وعن سر نجاح اعماله قال : أثناء كتابتي لأي عمل من أعمالي أقوم بدراسة كل شى أكتبه وأبحث فى العديد من الدراسات وهذا يجعلنى سعيدا وواثقا من نجاح العمل.

يذكر ان الكاتب محمد حنش نجح في المواسم الاخيرة بعد فوز مسلسله الماس مكسور الذي عرض على قناة ام بي سي العراق بلقب الاكثر بحثاً في جوجل نقلاً عن قناة العربية، وفاز من ضمن افضل خمسة اعمال في استفتاء et بالعربي و كذلك برنامجه الكوميدي الاماراتي الذي نقل عبر قناة دبي الفضائية ” دبل كليك” الذي حصل على ترند 1 في دولة الامارات .

كما حصل برنامجه الآخر الذي شارك ايضاً بكتابة مشاهده حامض حلو،من اخراج اسامة الشرقي على الاكثر مشاهدة بين الاعمال الكوميدية التي عرضت ، إضافة الى نجاح مسلسل طيبة الذي انتشر عربياً وحاز على مشاهدات فاقت كل الاعمال التي سبقته.