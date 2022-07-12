السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣

السيناريست والكاتب محمد حنش

المستقلة/- كشف الكاتب والمؤلف الشاب محمد  حنش عن البدء بتحضير كتابة عدة اعمال عراقية وعربية لموسم رمضان  القادم  بعد نجاح أعماله  في المواسم السابقة.

وقال حنش في تصريح صحفي ان هذا الموسم سيشهد العديد من الاعمال المختلفة عن المواسم السابقة.

وعن سر نجاح اعماله قال : أثناء كتابتي لأي عمل من أعمالي أقوم بدراسة كل شى أكتبه وأبحث فى العديد من الدراسات وهذا يجعلنى سعيدا وواثقا من نجاح العمل.

يذكر ان الكاتب محمد حنش نجح في المواسم الاخيرة بعد فوز مسلسله الماس مكسور الذي عرض على قناة ام بي سي العراق بلقب الاكثر بحثاً في جوجل نقلاً عن قناة العربية، وفاز من ضمن افضل خمسة اعمال في استفتاء  et بالعربي  و كذلك برنامجه الكوميدي الاماراتي  الذي نقل عبر قناة دبي الفضائية ” دبل كليك” الذي حصل على ترند 1 في دولة الامارات .

كما  حصل برنامجه الآخر الذي شارك ايضاً بكتابة مشاهده  حامض حلو،من اخراج اسامة الشرقي على الاكثر مشاهدة بين الاعمال الكوميدية التي عرضت ، إضافة الى نجاح  مسلسل طيبة الذي انتشر عربياً وحاز على مشاهدات فاقت كل الاعمال التي سبقته.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

اخر الاخبار

رقعة المشاكسة على دشداشة وبجامة (البازة)

اخر الاخبار

المؤتمر الدولي للمرأة المعاصرة في المغرب يبدء باستقبال الملخصات البحثية

اخبار العراق

برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

اخر الاخبار

بعد قيود الصين الجديدة بسبب كورونا.. اسعار النفط تهبط مجددا

اخر الاخبار

عدم مشاركة الروس ..يحرم التونسية أنس جابر  من تصدر التصنيف العالمي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

اخبار العراق

السيناريست والكاتب محمد حنش يحضر لأعمال عراقية وعربية لموسم رمضان ٢٠٢٣

اخبار العراق

برنامح الامم المتحدة يقيم جلسة في ميسان عن مواجهة تحديات المناخ

اخر الاخبار

انتشار مصاحف تحمل “الوان المثلية” بدولة عربية

اخر الاخبار

مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي بسوريا بضربة أميركية

اخر الاخبار

موعد امتحانات السادس الاعدادي 2022 في العراق بالجدول

اخر الاخبار

بعد قيود الصين الجديدة بسبب كورونا.. اسعار النفط تهبط مجددا

اخر الاخبار

بعد قيود الصين الجديدة بسبب كورونا.. اسعار النفط تهبط مجددا

اخر الاخبار

عدم مشاركة الروس ..يحرم التونسية أنس جابر  من تصدر التصنيف العالمي

اخر الاخبار

الإعلان عن برنامج فعاليات مهرجان جرش.. تفاصيل

اخر الاخبار

زينب ابنة هيفاء وهبي تكشف تفاصيل الاعتداء عليها بالكويت

اخر الاخبار

صورة “جيمس ويب” تفتح نافذة جديدة على “فجر الكون”

اخر الاخبار

قريبا.. حسين الجسمي في الأردن

اخر الاخبار

“كينغستون ديجيتال” تكشف عن أحدث محركات أقراص التخزين “داتا ترافيلر ماكس”

اخر الاخبار

مسلمو البانيا يحتفلون بإفتتاح جامع باليجا في إلباسان

اخبار العراق

انتحار تاجر مخدرات في كربلاء بعد إصابته أثنين من منتسبي الشرطة

اخبار العراق

العلاقة.. جديد الفنان علي الغالي