السيطرة النوعية : عاجزون عن منع دخول البضائع المضرة الى العراق

المستقلة / – اكد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لـ وزارة التخطيط ، عدم امتلاكه سلطة لمنع دخول بعض البضائع المضرة الى العراق.

وبين رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط الدكتور حسين علي داوود، في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، ان الكثير من البضائع التي تدخل العراق بعضها مضر، بيد ان الجهاز لايمتلك السلطة لمنع دخولها، مشيرا الى ان السكائر التي تملأ الاسواق المحلية، من البضائع التي يجب ان تخضع للفحص المسبق، معربا عن اسفه لانه لاتوجد لدى الجهاز اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة.

وذكر في شأن اخر، ان قسم الصناعات النسيجية في دائرة السيطرة النوعية التابعة للجهاز، يجري عمليات فحص المنتجات المستوردة مثل الملابس الداخلية بجميع انواعها والجوارب والمناشف والشراشف وملابس الاطفال اعتمادا على المواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة.

وافصح داوود عن ان الجهاز قد تسلم مؤخرا، نماذج من وزارة الدفاع لبدلات عسكرية، وتم اجراء الفحص اللازم عليها وتسليم النتائج الى الجهة ذاتها، اضافة الى تسلم طلبات خاصة بشركة مصافي الوسط، ويجري الفحص لنوعية الغزل وثبات الالوان عند الغسل ووزن المتر المربع بما يخص نوعية القماش وسماكته.