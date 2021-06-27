السيسي يصل الى العاصمة بغداد

المستقلة/- وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد إلى مطار بغداد الدولي في زيارة رسمية لحضور القمة الثلاثية بين البلدان الثلاثة.

وسيصل العاهل الأردني بعدها حيث يستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس السيسي والملك عبد الله وسيعقد مع كل منهما على انفراد جلسة حوارية في القاعة الكبرى داخل مطار بغداد.

وبعدها سيتوجه الوفد الرئاسي برفقة الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني إلى القصر الجمهوري وسيلتقي مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وسيعقدون جلسة القمة الثلاثية، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد.

وكانت القمة قد أرجئت مرتين نتيجة التوترات الأمنية التي شهدتها الأردن في نيسان/أبريل، وحادث تصادم قطارين في مصر في 26 آذار/مارس.

والقمة المرتقبة هي الثانية من نوعها؛ إذ انعقدت أول قمة في آب/أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان.

وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقاً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الثلاثية الأولى.

وأبرمت البلدان الثلاثة اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

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