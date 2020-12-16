السيسي يؤكد على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون بين مصر والعراق والأردن

المستقلة/- ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين.

وأشار مدبولي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور، وذلك قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية.

وخلال الاجتماع، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية “النفط مقابل الإعمار”، منوهة بأنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وبناءً على ذلك، شدد مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلّف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية، لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلّف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.

من جانبه، أكد وزير الإسكان، أنه بالفعل تم تكليف شركة المقاولون العرب، فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة، تمهيداً للاتفاق على بدء التنفيذ.