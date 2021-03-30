سد النهضة..السيسى: محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب”..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: “بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا حد قبل كده، وطول عمرنا حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وألا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد”.

وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: “محدش يتصور ما هو مدى قدرتنا، عمرى ما اتكلمت كده علشان ميتفهمش اننا بنهدد حد، لكن مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

إبراهيم بايش: منتخب العراق يحتاج وديات جديدة

اخر الاخبار

راغب علامة يشكر دولة الإمارات بعد تلقيه لقاح كورونا

رياضية

الاتحاد الآسيوي يرد على الاعتراض العراقي بخصوص مواعيد المباريات

اخبار العراق

تراجع مؤشرات بورصة العراق في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

التحالف العربي: تدمير طائرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اخر الاخبار

اشتباك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتى… صور

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة رغم ما يتردد عن بدائل لها

اخر الاخبار

السيسي يتحدث عن أزمة قناة السويس ويكشف كواليس اتصال الرابعة فجرا

اخر الاخبار

خبراء : لا يوجد دليل على أن القهوة أو الكافيين يعوق نمو الأطفال وتطورهم

اخبار مصر

السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

اخر الاخبار

يتيح تأجيل سداد القروض..قانون كويتي جديد للعملاء المتضررين من كورونا

اخبار مصر

مصر.. القبض على مالك عقار جسر السويس المنهار

اخر الاخبار

اقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا

اخر الاخبار

تسريبات جديدة تكشف عن مواصفات جهاز Galaxy Tab A7 Lite

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر من سقوط أمطار لمدة 72 ساعة مقبلة

اخر الاخبار

ريال مدريد ينوي بيع 8 لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع هالاند أو مبابي