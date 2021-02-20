السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما يتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة عبر الفيديو كونفرانس ، فى الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، المنعقد بالقاهرة ، كافة الأطراف المشاركة فى الاجتماع إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستوية مشتركة بما يدعم رؤيتنا ، مشددا على ضرورة أن يستفيد الجميع من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن التحول الرقمى يمثل تحدي كبير للقارة الأفريقية، ومن شأنه التأثير سلبا على الدول التي لا تهتم بهذا التحول ، لافتا الى أن أن مصرر اتخذت خطوات جادة ومهمة في مجال التحول الرقمي، معربا عن تطلعه لنجاح اجتماع القاهرة، مختتم حديثه قائلا: تحيا مصر وتحيا افريقيا

وشهدت القاهرة اليوم السبت ، انطلاق المؤتمر الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقية، بمشاركة 45 محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين ,