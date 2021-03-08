السيسى: المرأة المصرية تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ في يومها العالمي، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية.

وكتب الرئيس علي صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “يظل المبدأ الثابت في الحياة والذي لا يتغير هو أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب، وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، فهي المصدر الأول للحكمة والمبادئ، والركيزة الاساسية لبناء الأسرة وتماسكها. وفي يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

‏كل عام وكل سيدة وفتاة مصرية بخير”.