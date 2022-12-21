السيد السوداني : هكذا تحمي نفسك من فخ حل ( هيئة المسائلة والعدالة)!

سمير عبيد

توضيح :- نشرنا أمس مقالا بعنوان ( صراع داخل هيئة المسائلة والعدالة.. هل يُفجر تحالف ادارة الدولة ) وتطرقنا فيه عن الكتاب المرسل من مكتب رئيس الوزراء الى هيئة المسائلة والعدالة والذي يتعلق بانهاء اعمالها، لكي يتم حلها حسب الاتفاق السياسي لِما يسمى ب ( ائتلاف ادارة الدولة ).وتطرقنا فيه الى موضوع الجدل داخل الهيئة حول هذا الموضوع.ويبدو ان هذا المقال حرك المياه الراكدة واحرج بعض الجهات السياسية المفعمة بالتدليس السياسي والمعجلة بأرباع الحلول !

٢-ونود تصحيح معلومة وردت في مقالتنا أمس وتتعلق بأن ( هيئة المسائلة والعدالة ) قد ارسلت كتاباً الى مكتب رئيس الوزراء باعتباره جوابا على الكتاب المرسل اليها من مكتب رئيس الوزراء . والحقيقة تبين ان الهيئة لم ترسل جواباً لحد الآن حسب ماأكدهُ لنا مصدر رفيع داخل الهيئة . وان الأمانة المهنية تحتم علينا توضيح هذا الموضوع !

#لا لتوريط السوداني !

١-نحن بحاجة، اي الشعب العراقي لوجود واستمرار رجل نزيه ووطني ومن الداخل ولديه خبرة وظيفية وادارية ومهنية وهو السيد محمد شياع السوداني عسى ان يحقق شيء جديد للعراقيين والعراق. وبالتالي علينا ان نعينه ونسهر معه ونحميه من مكائد السياسين والاحزاب التي تعودت على تعويق عمل الناجحين والوطنيين طيلة ال ٢٠ سنة الماضية !

٢-ومن المكائد والافخاخ التي وضعتها الكتل السياسية التي مارست وتمارس ” الختيله”السياسية هو فخ حل ” هيئة المسائلة والعدالة ” خلال ٣٠ يوما من الشروع في عمل الحكومة ” .وهي مدة تعجيزية ” أولا . وثانيا كيف يحل مكتب رئيس الوزراء هيئة المسائلة والعدالة؟ فهل مكتب رئيس الوزراء جهة تشريعية ؟.

والواضح انها عملية توريط للرئيس السوداني ليقع في هذا المطب القانوني، وفي هذا الصراع بين مكتب رئيس الوزراء وهيئة المسائلة والعدالة. وفي نفس الوقت هي عملية تشويش وتعطيل لعمل رئيس الوزراء السوداني !

٣-الفخ المبطن الآخر الذي وضعته الكتل السياسية للسيد السوداني .. وهو حل هيئة المسائلة والعدالة وارسال متعلقاتها وارشيفها الى مجلس الوزراء والى الادعاء العام ( وهذه مخالفة للقانون ) لانه لا يمكن ارسال الارشيف بهذه الطريقة العشوائية وبدون غطاء قانوني. لا سيما وان هناك حقوق واسرار ناس ويجب نقلها وحفظها بالطرق القانونية !

#أنقاذ السوداني من هذا الفخ !

بالمناسبة ان السيد محمد شياع السوداني عمل على رأس هيئة المسائلة والعدالة سابقا ويعرف طريقة عملها واسرارها .ولكنه الآن في عمل عام وصعب ومتشعب للغاية. لذا لابد من التفكير معه واعانته ومن هذا المنطلق نكتب ونوضح ونقترح الطرق السليمة التي تحمي السيد السوداني !

١-يقرر مجلس الوزراء إصدار كتاب رسمي موجه الى البرلمان العراقي يطلب فيه حل هيئة المسائلة والعدالة. لأن البرلمان هو الجهة المخولة بحلها . وحينها أما يصوت البرلمان على الحل، أو يصوت على القانون المعدل و الذي طرح عام ٢٠١٧ والذي نوقش مرتين البرلمان سابقا، ولا ينقصه الا التصويت !

٢-والتصويت على حل هيئة المسائلة والعدالة ليس وحده كافيا .بل لابد من ذكر الآلية التي بموجبها تنقل ملفات الهيئة الى الجهة التي يتفق عليها البرلمان ومجلس الوزراء .ولتكن مثلا مؤسسة الذاكرة الوطنية ويكون الاشراف للقضاء والادعاء العام لحفظ حقوق واسرار الناس!

٣- وهناك من يقول انه حتى الادعاء العام يحتاج رأي لفصل السلطات. لان عمل الادعاء ليس اجرائيا. وبالتالي لابد ان يقوم مجلس الوزراء بترتيب الفقرات ويرسلها للبرلمان مع كتاب طلب حل المسائلة والعدالة وطلب التصويت في البرلمان !

٤-وهنا يخرج رئيس الوزراء محمد السوداني من المسؤولية القانونية والاخلاقية . ويقفز من الوقوع في افخاخ الكتل السياسية عندما يعيد الكرة للبرلمان والى الكتل السياسية فيه وهي المسؤولة عن التصويت لحلها من عدمه !

نقطة نظام :-

بالمناسبة .. هناك ظلم في عمل هيئة المسائلة والعدالة ويجب ايقاف هذا الظلم من خلال ثورة عمل وفتح جميع الملفات . والظلم هو في موضوع التعويضات المعطلة على سبيل المثال. لان ملفات التعويضات متكدسة في الهيئة

مثال/-

١-شخص قام باعدامه داعش لرفضه الانتماء اليهم أو لمقاومته لهم. المفروض تروج معاملة التعويض الخاصة به .واصلا لا داعي لدور المسائلة والعدالة. أَلا يكفي اعطى دمه وحياته بالدفاع عن وطنيته؟

٢-او شخص يريد يتعين (فراش، او حارس ، او موظف) بسيط ماعلاقة المسائلة والعدالة بالموضوع. وماهذه البيروقراطية التي تقطع ارزاق الناس، وتمنع التنمية الوطنية في المجتمع ؟

٣-الهيئة تعمل منذ ٢٠٠٣ اي منذ ٢٠ سنة. ايعقل للآن لم تُنهي ملفات البعثيين؟ . وافرض البعثي الذي كان عمره ٤٠ سنة أصبح الآن عمره ٦٠ سنة .وبالتالي لا يصلح للعمل حسب القانون اي انه بسن التقاعد .فعلى من تعمل هيئة المسائلة ؟ هل تعمل على بعث وبعثيين افتراضيين ؟ .

٤-ثم هناك قانون ساري المفعول وعقوبته تصل للاعدام وهو قانون حظر البعث . وهذا يعني وجب حل هيئة المسائلة والعدالة. ولكن ضمن الطرق القانونية لحماية الارشيف والمعلومات والاسوار وفي نفس الوقت لحماية من عمل فيها اذا حُلت قانونيا . وتنشيط قانون حظر البعث !