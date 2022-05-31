السيتي يؤكد الالتزام بالرياضة النسائية وتكريم نجوم النادي وأساطيره

خلدون المبارك

المستقلة/- أكد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، خلدون المبارك، التزام النادي بتطوير وتعزيز مكانة كرة القدم النسائية، بالإضافة إلى خطط النادي بتكريم نجومه وأساطيره عبر مسيرته الطويلة، كما تحدث عن أسلوب عمل مجموعة السيتي لكرة القدم وأهمية الفرق الكروية المندرجة تحت هذه العلامة الرياضية العالمية.

وعن أهمية ومكانة كرة القدم النسائية والتزام النادي بمواصلة العمل على تطويرها قال المبارك في مقابلة مصورة مع قناة النادي الرسمي: “أعتقد أن كرة القدم النسائية تشهد تطورًا أكثر من أي وقت مضى، وهي حاضرة بقوة وتزداد شعبيتها يومًا بعد يوم مما يؤكد قناعتنا ويفسر سبب اتخاذنا كمجموعة قرار الاستثمار في هذه الرياضة منذ البداية، وكيف حرصنا على تنميتها ودعمها انطلاقًا من قناعتنا وإيماننا بأن كرة القدم النسائية ستكون جزءًا فاعلاً وحقيقيًا من لعبة كرة القدم عمومًا”.

وتابع: “وحين نتحدث عن كرة القدم فنحن لا نتحدث عن كرة القدم للنساء أو للرجال أو للناشئين بل نتحدث عنها بشكل عام، فرياضة كرة القدم من جميع جوانبها هي من أكثر الرياضات شعبية وهي كما نلاحظ ماضية قدمًا في الازدهار والتطور”.

كما أكد التزام النادي بتكريم وتعزيز مكانة نجومه، سواء من الحقبة الحالية الحافلة بالإنجازات، أو عبر مسيرة النادي العريقة مشيرا الى أنه “على مدى العامين الماضيين شهدنا تدشين تماثيل للاعبين يمثلون أنجح حقبة في تاريخ مانشستر سيتي، وهم فنسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أجويرو. لكن هناك حقبًا أخرى ناجحة في تاريخ النادي ولابد من الإشادة برموزها مثل كولين فيل وفرانسيس لي ومايك سمربي”.

وخلص المبارك الى “أن مانشستر سيتي هو نادٍ يتميز بتاريخه العريق. وهؤلاء اللاعبين هم الذين ساهموا في تحقيق المكانة التي يحظى بها الآن وقد استحقوا – وأعتقد أن جمهورهم يتفق معي في هذا الأمر- كل التقدير والذي تجسد بإقامة تماثيل دائمة تكرّم إنجازاتهم وعطائهم، إلى الأبد”.

وأضاف: ” بدأنا العمل ولكنني لن أخوض في التفاصيل الآن لحين الانتهاء منه، ولكن ما أريد قوله هو أن هذه الأساطير الثلاثة ستلقى الاحترام والتقدير المناسبين في عمل فني سيتمكن كل جمهور النادي ومشجعيه من مشاهدته.”

وأكد المكانة التي تتمتع بها جميع الفرق التابعة لمجموعة السيتي لكرة القدم ورؤية المجموعة والتزامها بنجاح كل من الفرق: “كل فريق نكون جزءًا منه يتمتع بإدارة قوية وكادر تدريبي جيد وتدريب ممتاز ونتائج تعكس الطريقة التي تدار بها هذه المجموعة ليس في مانشستر فحسب بل في جميع أنحاء العالم. صحيح أن نادي مانشستر سيتي هو أكبر نادٍ في المجموعة ويحظى بالكثير من الاهتمام، لكنني أؤكد لكم أن كل فريق آخر في المجموعة يحظى بالاهتمام الذي يستحقه ونشهد نجاحات على جميع الأصعدة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السيتي يؤكد الالتزام بالرياضة النسائية وتكريم نجوم النادي وأساطيره

اخبار العراق

الموارد تباشر بتشغيل مضخات الري بناحية سيد أحمد الرفاعي

اخبار العراق

نائب يدعو الى تشكيل لجنة خماسية للوقوف على مشاكل القطاع الصناعي

اخبار مصر

مصر ودول شرق المتوسط يستعدون لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا

اخر الاخبار

قلق الطلاب من الامتحانات

اخبار العراق

التربية تعلن معدل قبول الطلبة الناجحين للتقدم في مدارس الموهوبين

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

اخبار العراق

طقس العراق : ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الرياح المثيرة للغبار

اخبار العراق

دولة القانون يتوقع صدور حكماً ولائياً يمنع تنفيذ قانون الأمن الغذائي

اخبار العراق

مصدر : مقتدى الصدر يؤيد قرار حل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة

اخر الاخبار

شركة LG تكشف عن أحدث الشاشات المخصصة لعشاق ألعاب الفيديو

اخر الاخبار

مجلة طبية تحدد اهم الأعراض لنقص فيتامين B12

اخر الاخبار

اليابان تؤيد قرار اوربا بفرض حظر جزئي على استيراد النفط الروسي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد موافقة اوربا على خفض واردات النفط من روسيا

اخبار العراق

محافظة بغداد تحقق نسب إنجاز متقدمة لإنشاء 4 مستشفيات في العاصمة

اخبار العراق

اليوم الثلاثاء.. مجلس النواب سينجز القراءة الثانية لقانون الامن الغذائي

اخبار العراق

دول اتفاقية (رامسار) تؤكد التزامها بالحفاظ على الأهوار في العراق