“السيارات المستعارة” حيلة موفرة لنجوم كرة القدم

(المستقلة) بالرغم من حصولهم على أجور خرافية، يفضل عدد من نجوم كرة القدم الاعتماد على تأجير السيارات الفاخرة، بدلا من شراء سيارات جديدة كل عام.

وتمنح “السيارات المستعارة” خيارات أكبر لنجوم كرة القدم البارزين من أجل تبديل السيارات باستمرار، وذلك بموجب عقود تمتد لـ36 شهرا، مع دفع أقساط شهرية، بخلاف الدفعة الأولية.

وحسب ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، فإن الكثير من نجوم كرة القدم يلجأون لهذه الحيلة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والإنجليزي هاري كين، نجم هجوم توتنهام، وغيرهم.

ليونيل ميسي

يملك ليو أسطولا من السيارات الفاخرة، بينما يستأجر سيارة من طراز لكزس “RX450h”، والتي تبلغ قيمتها 58.484 جنيها إسترلينيا.

فيما يتطلب إيجارها تلك السيارة دفعة أولية قدرها 3.552 جنيها إسترلينيا، بجانب إيجار شهري بقيمة 592 جنيها فقط.

بيير إيمريك أوباميانج

يشتهر مهاجم أرسنال بحبه للسيارات المذهلة، وشوهد وهو يقود سيارة فيراري تبلغ تكلفتها مليوني جنيه إسترليني، بجانب العديد من سيارات لامبورجيني، والتي يُعتقد أنه يمتلكها، فيما يستأجر النجم الجابوني سيارة أودي “R8″، التي يبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني.

الدفعة الأولية لاستئجار السيارة المذكورة يبلغ 11.118 جنيها إسترلينيا، بجانب إيجار شهري قيمته 1.853 جنيها.

هاري كين

نجم هجوم توتنهام مولع بالسيارات بريطانية الصنع، ويستأجر سيارة “F-Pace”، التي يبلغ سعرها 44.431 جنيها إسترلينيا.

ويدفع كين 3.245 جنيها إسترلينيا كدفعة أولية لاستئجار السيارة، بجانب 540 جنيها إيجارا شهريا.

جيسي لينجارد

جناح مانشستر يونايتد لديه عدة سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، منها سيارة رينج روفر قيمتها 107.988 جنيها إسترلينيا.

ويدفع لينجارد لتأجير تلك السيارة دفعة أولى تبلغ 5.772 جنيها، بجانب إيجار شهري يبلغ 962 جنيها فقط.

جاريث بيل

نجم توتنهام المعار من ريال مدريد، لديه سيارة أودي “Q7 SUV”، بتكلفة 61.000 جنيه إسترليني عندما تكون جديدة.

استئجار تلك السيارة العائلية يكلف 520 جنيها إسترلينيا كل شهر، مع دفع مبلغ أولي قدره 3.468 جنيها.

جوردان هيندرسون

نجم وسط ليفربول يقود سيارة مرسيدس “AMG GT” باهظة الثمن، بقيمة 124.346 جنيها إسترلينيا.

ويدفع هيندرسون 13.452 جنيها إسترلينيا كدفعة أولية، بجانب إيجار شهري بقيمة 2.257 جنيها.