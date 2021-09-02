“السويدى اليكتريك” و”تويوتا تسوشو كوربوريشن” تكملان أربع (4) محطات جنوب العراق

المستقلة/- في إحتفال شهده مسؤولون في حكومة العراق اليوم في البصرة، قام محافظ البصرة، أسعد العيداني، يرافقه مدير المديرية العامة لنقل الكهرباء في المنطقة الجنوبية، زياد علي فاضل، ومعهم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك، أحمد السويدي، ومدير مشروعات تويوتا تسوشو، ياسوهيرو هيداكا، بقص شريط الإفتتاح الرسمي لمحطة محولات شط العرب جهد 400/132/11 كيلوفولت في “محافظة البصرة” بإعتبارها آخر محطة تتصل بالشبكة العراقية في المشروع.

وفي شباط/فبراير 2018، تم توقيع عقد المشروع بقيمة 60 مليار ين ياباني بنظام التصميم والتوريد والتنفيذ مع توفير التمويل بدعم صادرات من اليابان بموجب إتفاقية إئتمان للمشتري (قرض تصدير) بين “وزارة المالية” العراقية و”بنك اليابان للتعاون الدولي” (JBIC)، بالإضافة لتمويل مشترك من بنك Tokyo-Mitsubishi UFJ المحدود (المنظم الرئيسي للقرض) وبنك Sumitomo-Mitsui Banking Corporation بموجب غطاء تأمين من مؤسسة “نيبون لتأمين الصادرات والإستثمار اليابانية” (NEXI).ـ

تضمن العقد: محطة محولات “ميسان” جهد 400/132/11 كيلوفولت في “محافظة ميسان”، ومحطة محولات “المثنى” جهد 400/132/11 كيلوفولت في “محافظة السماوة”، ومحطة محولات “الشطرة” جهد 400/132/11 كيلوفولت في “محافظة ذي قار “،ومحطة محولات “شط العرب” جهد 400/132/11 كيلوفولت في “محافظة البصرة” إضافة الى 12 محطة محولات متحركة جهد 132/33 كيلوفولت.

تم تصنيع المهمات المعزولة بالغاز ومحولات الجهد العالي بواسطة شركة “توشيبا لنظم وحلول الطاقة” (Toshiba ESS) اليابانية، بينما تم تصنيع جميع مهمات المحطات المتحركة 132/33 كيلوفولت بواسطة شركة “ميدينشا” Meidensha اليابانية، ومن المتوقع أن توفر المحطات الفرعية الطاقة لحوالي 1.3 مليون أسرة عراقية.

وقامت “السويدي إليكتريك” بتصميم وبناء محطات المحولات جهد 400/132/11 كيلوفولت، وقامت بتأهيل مهندسيها لإختبار وتشغيل المهمات والمحولات من خلال تدريب مكثف في مصانع شركة “توشـيـبا” في اليابان والهند؛ وبالرغم من العديد من التحديات، نجحت “السويدي إليكتريك” في إكمال جميع محطات المحولات جهد 400/132/11 كيلوفولت قبل المواعيد التعاقدية بحوالي ستة أشهر من الموعد التعاقدي، حيث تم تشغيل محطتي ميسان والمثنى بالكامل قبل صيف 2020، ثم تشغيل محطتي الشطرة وشط العرب بالكامل قبل صيف 2021.

وإعتمدت شركة “الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك” لتنفيذ المشروع المشروع على 1200 مهندس وفني عراقي يدعمهم 180 من نظرائهم المصريين، مع التركيز على نموذج أعمال الشركة في جميع مشاريعها بالعراق الذي يركز على الإستفادة القصوى من القوى العاملة العراقية مع توفير برامج التطوير والتدريب لهم أثناء العمل.

وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة “الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك”: “إن استكمال خمسة مشاريع كبيرة ومعقدة لصالح “وزارة الكهرباء” العراقية الموقرة في غضون خمس سنوات بينما يتسارع تنفيذ مشروع محطة بابل الجديدة مستهدفاً ربيع 2022 يعكس إلتزامنا القوي تجاه تطوير البنية التحتية في العراق؛ أخذاً في الإعتبار أننا نقوم بتوريد منتجاتنا أيضاً إلى العراق منذ عام 2005، مع إلتزمنا مؤخراً بتطوير منطقة صناعية بدءً من مصانع لمجموعة السويدى إليكتريك لتخدم السوق العراقي مستهدفين أيضاً التصدير من العراق إلى الأسواق المجاورة مستقبلاً“.

قامت “الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك” بتسليم محطة الديوانية لتوليد الطاقة بقدرة 500 ميجاوات إلى “وزارة الكهرباء” العراقية في عام 2015 كمقاول رئيسي، وحالياً، في اتحاد مع “تويوتا تسوشو كوربوريشن” اليابانية، تقوم “الـسـويـدي إلـيـكـتـريـك” ببناء محطة محولات بابل الجديدة 400/132 كيلوفولت بتمويل من “الوكالة اليابانية للتعاون الدولي” (JICA).