السورية نادين خوري تكشف سبب عدم زواجها حتى الآن ( فيديو)

المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية نادين خوري ، و الملقبة بعذراء الشاشة ، عن تفاصيل حياتها الخاصة للمرة الأولى ، و سبب عدم زواجها حتى الآن رغم بلوغها 61 عاماً.

وقالت خوري،خلال لقائها في برنامج “شو القصة”، المذاع عبر فضائية “الجديد”، إنها فقدت والدها حين كانت في سن السابعة، وإنها لا تتذكره كثيرًا، وإن والدتها هي من تولت تربيتها بعد زواج إخوتها في سن مبكرة، وتعاونت في ذلك مع ابنها الأكبر أنطون.

وأضافت أن شقيقها رحل في أواخر عام 2016 بعد أن أدى دور الوالد، وكان المثل الأعلى بالنسبة إليها والرجل بكل معنى الكلمة، وكان بمثابة الأب والأخ والصديق.

وتابعت أنه كان حنوناً ولطيفاً لكنه لم يكن يجامل على حساب رأيه، كما أنه كان بيت أسرارها ولم يتزوج مثلها تمامًا، وكان يرفض ذلك رغم تشجيعها له.

وأوضحت خوري ، أن شقيقها هو السبب في رفضها لفكرة الزواج ، حيث كان قارئاً نهماً ومثقفاً وأن صفاته المميزة لم تجدها فى شخص آخر تجعلها تهرب من بيئتها إلى الزواج ، وقالت: كل ما زاد وعيك صار رفضك للزواج أكثر”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة السورية نادين خوري ، مسلسل ” شارع شيكاغو”، وهو من بطولة سلاف فواخرجي ، ومهيار خضور ، و ريام كفارنة ، وأمل عرفة، ووائل رمضان ، وعباس النوري، وشكران مرتجي، وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.